Industry 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih verildi
HBO'nun sevilen dizisi Industry 4.sezonuyla gündeme geldi. İzleyiciler, "Industry 4. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusuna cevap arıyor.
Finans dünyasının acımasız ve yüksek tempolu atmosferini ele alan Industry dizisinin yazarlığını Mickey Down ve Konrad Kay yapmaktadır.
Yönetmen koltuğunda ise Mickey Down & Konrad Kay’in dışında Michelle Savill ve Luke Snellin bulunuyor.
INDUSTRY 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Industry 4. sezon, 12 Ocak 2026 tarihinde HBO Max platformunda yayınlanacaktır.
Bad Wolf imzası taşırken yürütücü yapımcılar arasında Jane Tranter, Kate Crowther, Ryan Rasmussen, Kathleen McCaffrey ve Rebecca Ferguson vardır.
INDUSTRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Industry dizisinde; Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ve Edward Holcroft gibi başarılı oyuncular bulunmaktadır.
INDUSTRY HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?
Industry 4. sezon, HBO Max üzerinden izleyicisi ile bir araya gelecektir.