Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunacak. Peki, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın ekonominin gidişatına yönelik son derece kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Karahan'ın enflasyondan politika faizine kadar pek çok konuya değineceği öngörülen konuşmasının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 26 Kasım 2025 tarihinde "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek.

TCMB'nin canlı yayın programına dair basın duyurusuna göre Karahan, yarın saat 21.00'de ekonominin seyrine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Program, TCMB'nin resmi internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca TCMB'nin X, YouTube ve Instagram hesaplarından da yayınlanacak.

CÜNEYT AKÇATEPE

