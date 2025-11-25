Ülkede yaklaşık 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinde üretim yeniden başladı. Bu tesisin ülkedeki en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinde üretimin yeniden başladığını bildirdi.

Esad rejiminden kurtulan Humus yeniden inşa ediliyor.

EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMLERİNDEN BİRİ

Tesisin yeniden faaliyete geçmesinin fosfat sektöründeki üretim kapasitesini artırma ve ürün kalitesini yükseltme açısından stratejik bir adım olduğunu belirten Beşir, fosfatın Suriye'deki en önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Beşir, "Bu gelişme Suriye'nin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Proje çevre bölgelerde istihdamı artıracak ve ekonomik istikrarı destekleyecek" diye konuştu.

Humus ilinde yaklaşık 10 yıl aradan sonra faaliyete geçen fosfat yıkama ve kurutma tesisinde üretimin yeniden başladı.

YOĞUN ÇABA GÖSTERİLDİ

Beşir ayrıca, tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yoğun çaba gösteren teknik ekip ve çalışanlara teşekkür etti.

Tesisin açılış törenine Suriye Genel Jeoloji Kurumu Genel Müdürü Sirac el-Hariri, Fosfat Kurumu Genel Müdürü Usama Mahmud ve diğer yetkililer de katıldı.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası