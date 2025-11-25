Kocaeli'de boşandıktan 20 gün sonra eski eşini restoranda yemek yediği sırada öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Kasım 2023'de Körfez ilçesi Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28), eski eşi Vahyettin P. (39) tarafından tabanca ile 4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'de boşanmıştı. Olay sonrasında kayıplara karışan Vahyettin P., yakalanarak cezaevine gönderildi. Vahyettin'in kaçmasını yardım ederek suçluyu kayırmadan ise Mehmet Y. ve Burhan Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Vahyettin P., maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Kızının kayınbiraderi tarafından taciz edildiğini iddia eden sanık Vahyettin P., "Ajda, taciz olayı sebebiyle kardeşini şikayet etmemi istemedi ancak ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Kayınbiraderimi şikayet ettim diye Ajda evi terk etti. Eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Silahı kayınbirader ve kayınbabam tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim de Ajda ölmeseydi, pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Vahyettin P'ye haksız tahrik hükümleri uygulamadan "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silahtan 2 yıl hapis cezası aldı.

