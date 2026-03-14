Bursa'da babası tarafından Alman annesinden kaçırılan 8 yaşındaki çocuk, 7 yıl sonra esir edildiği evde bulundu. Özel ekiplerin 30 günlük takip sonucu ulaştığı çocuk devlet korumasına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında Bursa'da erkek arkadaşı U.K.'nin (33) annesi H.S.'ye (60) ait evde kaldığı sırada oğlunun kaybolduğunu belirterek şikâyetçi oldu. O dönem yapılan arama çalışmalarına rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

30 GÜN TAKİP ETTİLER

Yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takipte şüpheli H.S.’nin hareketleri adım adım izlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Düzenlenen operasyonla 3 Ekim 2019 tarihinden beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk sağ olarak bulunarak devlet koruması altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



