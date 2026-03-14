8 çocuk annesi kadının suç defteri kabarık çıktı! Hapse girmemek için yaptığı inanılmaz
Samsun’da 8 çocuk annesi Saniye G., 13 yaşındaki oğlu Ç.G. ile birlikte evden hırsızlık yaparken yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, yaklaşık 60 yıl hapis cezası olmasına rağmen en küçük çocuğu 1,5 yaşına gelene kadar cezası ertelendiği için cezaevine girmemişti. Mahkemece tutuklanan Saniye G., gözyaşlarıyla cezaevine götürüldü.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile oğlu 13 yaşındaki Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
SUÇ DEFTERİ KABARIK: TAM 60 SUÇ KAYDI
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında anne ve oğlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Saniye G.’nin evden hırsızlık suçunda 60 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN SIK SIK ÇOCUK DOĞURMUŞ
Öte yandan, 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Saniye G.’nin daha önce aldığı hırsızlık suçundan toplam yaklaşık 60 yıl hapis cezasının, bebeği bulunduğu gerekçesiyle infazının ertelendiği, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğu, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelinin, cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu öğrenildi.
Annesiyle birlikte hırsızlık olayına karışan 13 yaşındaki Ç.G. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.