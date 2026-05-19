Instagram, yakın arkadaşlarınız veya karşılıklı takip ettiğiniz kişilerle anlık fotoğraf paylaşmanın yeni yolu olan Instants (şipşak) özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tek dokunuşla anlık fotoğraflarını Yakın Arkadaşları ya da karşılıklı takip ettikleri kişilerle paylaşabilecek.Peki, Instagram "şipşak" özelliği nasıl açılır, kapatılır?

Instagram fotoğraf paylaşmak için yeni bir özellik daha ekledi ve bu kez olay biraz farklı görünüyor. Filtre yok, düzenleme yok, özenle hazırlanmış estetik kareler yok. Sadece kamerayı aç, önündekini çek ve yakın arkadaşlarına ya da karşılıklı takipte olduğun kişilere gönder. Onlar da fotoğrafı bir kez görüyor, ardından kayboluyor.

"Instants" özelliği, ana akış veya Hikâyeler yerine DM kutusunda yer alıyor. Daha çok bir arkadaşına mesaj olarak fotoğraf atacağın ama profilinde kalmasını istemeyeceğin anlar için tasarlanmış. Bir bakıma Instagram’ın Snapchat ve BeReal’a verdiği yanıt gibi, üstelik zaten kullandığın uygulamanın içine entegre edilmiş halde.



INSTANS ÖZELLİĞİNİN FARKI

Instants, arkadaşların fotoğrafı görüntüledikten sonra kayboluyor; tıpkı Snapchat’te olduğu gibi. Hikâyeler 24 saat boyunca tüm takipçilere açık kalırken, Instants yalnızca görüntüleyen kişi için bir kez erişilebilir oluyor ve ardından siliniyor. Ancak paylaştığın tüm içerikler sana özel bir arşivde bir yıla kadar saklanıyor.

Instants’ı yalnızca “Yakın Arkadaşlar” listenle veya karşılıklı takipte olduğun kişilerle paylaşabiliyorsun. Bu da onu herkese açık Hikâyelerden daha samimi hale getiriyor. Yani bu özellik; iş arkadaşları, uzak akrabalar veya yıllardır konuşmadığın eski okul arkadaşların yerine gerçekten yakın çevrenle fotoğraf paylaşmaya odaklanıyor.

Ayrıca Instants, profilinde değil mesaj kutunda yer alıyor. Arkadaşların emojilerle tepki verebiliyor veya yanıt yazabiliyor; tüm yanıtlar normal DM mesajı olarak sohbet ekranına düşüyor. Özellik, beğeni veya görüntülenme toplamaktan çok sohbet başlatmayı hedefliyor.

ŞİPŞAK NASIL ÇALIŞIR?

Kullanıcılar, Instagram gelen kutularının sağ alt kısmındaki küçük fotoğraf yığını simgesine dokunarak veya Instants uygulamasını açarak anlık paylaşım oluşturabiliyor. Burada gerçek zamanlı fotoğraf çekiliyor; telefon galerisinden fotoğraf yüklemek mümkün olmuyor. Fotoğrafa kısa bir açıklama eklenebiliyor ancak başka bir düzenleme yapılamıyor.

Ardından paylaşımın kimlerle yapılacağı seçiliyor: Yakın Arkadaşlar veya karşılıklı takip edilen kişiler. Alıcılar emojilerle tepki verebiliyor, mesaj gönderebiliyor ve kendi instants paylaşımlarını geri gönderebiliyor. Paylaşımlar arkadaşların gelen kutusunda fotoğraf yığını şeklinde görünüyor ve görüntülendikten sonra kayboluyor.

iOS ve Android’de belirli ülkelerde kullanıma sunulmaya başlayan Instants uygulaması, doğrudan Instants kamerasına erişim sağlıyor. Kullanıcıların başlamak için Instagram hesaplarıyla giriş yapması yeterli oluyor. Ayrıca Instants, hem bağımsız uygulamada hem Instagram içinde aynı şekilde çalışıyor.

ŞİPSAK NASIL KAPATILIR?

Şipşak özelliğini görmek istemiyorsanız, Hikâye ekranındaki Şipşak (Instants) modunu açıp ayarlar kısmından “Bu özelliği akışta göster” seçeneğini kapatabilirsiniz. Ayrıca profilinizdeki üç çizgi menüsünden “İçerik Tercihleri” bölümüne girerek “Şipşak içeriklerini gelen kutusunda gizle” seçeneğiyle de özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

