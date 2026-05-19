Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kapalı kapılar ardındaki görüşmede 'Putin Ukrayna'yı işgal ettiğine pişman olabilir' dediği ifşa oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kapalı kapılar ardındaki görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin hakkında ezber bozan bir çıkış yaptı.

Financial Times’ın Amerikalı kaynaklara dayandırdığı habere göre Xi Jinping, Ukrayna savaşının dördüncü yılında cephede yaşanan tıkanıklığa atıfta bulunarak Trump’a, "Putin Ukrayna’yı işgal ettiğine pişman olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İki liderin küresel dengeleri sarsacak geniş kapsamlı zirvesinde Donald Trump’ın ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) karşı ABD, Çin ve Rusya’nın güçlerini birleştirmesi yönünde bir ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı.

Kapalı kapılar ardında Trump'a açıkladı! Xi Jinping ilk kez bu kelimeyi kullandı: Putin pişman olabilir

MOSKOVA ZİRVESİ ÖNCESİ PEKİN'DEN SIZAN GİZLİ DEĞERLENDİRME

Pekin'de geçen hafta düzenlenen ve resmi açıklamalarda içeriği gizli tutulan zirveye dair sızan bu bilgiler, tam da Vladimir Putin’in Salı günü Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin’e ayak basmaya hazırlandığı dakikalarda patlak verdi.

Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Çin lideriyle yaptığı bu ikinci kritik yüz yüze görüşme, İngiliz basınına göre Pekin-Moskova hattındaki "sınırsız ortaklık" söyleminin arka planında derin stratejik çatlaklar var.

Financial Times, "ABD'nin eski Başkanı Joe Biden dönemindeki görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açık konuşsa da Putin’e dair hiçbir kişisel ve askeri değerlendirme yapmayan Xi Jinping, Trump karşısında bu sınırı aşarak ilk kez doğrudan "pişmanlık" ifadesini kullandı." dedi.

TRUMP'TAN SÜRPRİZ TEKLİF: UCM’YE KARŞI ÜÇLÜ İTTİFAK KURALIM

Öte yandan edinilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump görüşme sırasında üç süper gücün ortak çıkarları olduğunu açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) egemenlik haklarını çiğnediğini ve Amerika’ya karşı bir "hukuk savaşı" aracı olarak kullanıldığını öne çıkaran Trump ABD, Çin ve Rusya'nın mahkemeye karşı ortak cephe alması gerektiğini öne sürdü.

UKRAYNA SAVAŞINDA İHA'LAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Xi Jinping'in Putin hakkındaki değerlendirmesinin temelinde, Ukrayna'nın son dönemde insansız hava araçlarını (İHA) Rusya içlerindeki hedeflere karşı son derece etkili kullanmaya başlaması yatıyor.

Kiev ordusunun cephedeki tıkanıklığı İHA devrimiyle aşması ve son olarak Pazar günü Moskova yakınlarındaki hedefleri doğrudan vurması, Pekin'in de savaşın gidişatına dair analizlerini güncellenmesine neden oldu.

NATO Parlamenterler Asamblesi ABD Delegasyonu Başkanı Brendan Boyle, yaşanan taktiksel değişime ilişkin şunları kaydetti:

"Cesur Ukraynalılar, Birinci Dünya Savaşı’na benzer bir yıpratma sürecini 21. yüzyılın teknolojisiyle yeniden şekillendirdiler. İnsansız hava aracı savaşı artık yeni norm haline geldi ve bildiğimiz savaşma şeklini tamamen yeniden yazdılar"

Xİ, TRUMP’IN ARDINDAN PUTİN’İ PEKİN’DE AĞIRLAYACAK

Çin Devlet Başkanı Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlamasından dört gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Pekin’de kabul edecek.

Xi ve Putin bugüne kadar 40’tan fazla kez bir araya geldi.

