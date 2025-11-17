Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame hazır! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
İstanbul'da öldürüldükten sonra cesedi valizle yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame hazırlandı. Katil Cemil Koç'un ağırlaştırılmış müebbeti istendi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde eski polis memuru Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.
- Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.
- İddianameye göre Koç'a yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.
11 Temmuz tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
YARDIM EDENLER DE TUTUKLANMIŞTI
Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ
Cinayette iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR