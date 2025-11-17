İstanbul'da öldürüldükten sonra cesedi valizle yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame hazırlandı. Katil Cemil Koç'un ağırlaştırılmış müebbeti istendi.

11 Temmuz tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

YARDIM EDENLER DE TUTUKLANMIŞTI

Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Cinayette iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

