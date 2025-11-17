Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahneye dönüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden konser takvimini duyuran ünlü şarkıcı, Volkswagen Arena’da vereceği dört özel konserle hayranlarının karşısına çıkacak. Ocak ayında yapılacak konserlerin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları ise müzikseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Tarkan, Avrupa turnesinin ardından Türkiye’de de sahne çalışmalarına başlıyor. Son olarak “Kuantum 51” albümüyle gündeme gelen ünlü sanatçı, 2026 yılının Ocak ayında İstanbul’da seri konserler vereceğini açıkladı. Yeni konser takviminin duyurulmasının ardından hem tarih hem de bilet satış detayları müzikseverlerin odağına yerleşti.

TARKAN KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tarkan’ın İstanbul konserlerinin biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak. Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek. Megastar’ın uzun süredir Türkiye’de konser vermemesi nedeniyle satışa yoğun bir talep bekleniyor. Bilet fiyatlarının ise satışla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Biletlerin özellikle ilk dakikalarda hızla tükenebileceği belirtilirken Tarkan’ın sosyal medya açıklaması sonrası hayranlarının paylaşımları da bilet satışına yönelik büyük bir bekleyiş oluştuğunu gösteriyor.

TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN?

Ünlü sanatçı 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul’da sahne alacak. Peş peşe dört konserden oluşan program, Tarkan’ın uzun bir aradan sonra Türkiye’deki ilk büyük organizasyonu olması açısından dikkat çekiyor.

Sahneden uzak geçirdiği dönemin ardından yeniden konser atmosferine dönecek olan Megastar, yeni repertuvarı ve sahne şovlarıyla bu konserlere özel bir hazırlık süreci geçirdiğini de paylaştı.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Tarkan’ın İstanbul konserleri Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek. Akustik yapısı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan arena, daha önce de büyük uluslararası konserlere ev sahipliği yapmıştı.

