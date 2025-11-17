Dijital platformların iddialı yapımları arasına katılan "FER" dizisi, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Melisa Sözen ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizi hakkında detaylar merak konusu oldu.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Melisa Sözen ve Ertan Saban gibi güçlü isimlerin yer aldığı "FER" dizisi, İstanbul Maslak’taki seçkin bir gala gecesiyle izleyici karşısına çıktı.

Cemiyet ve sanat hayatından birçok ismin katıldığı gala sonrasında sosyal medyada mercek altına alınan FER dizisi, konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı platform ile araştırılmaya başlandı.

FER dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede izlenir?

FER DİZİSİ KONUSU NE?

FER, boşanma sürecinde iki çocuğuyla ekonomik zorluklarla mücadele eden Dilek'in (Melisa Sözen) ayakta kalma sürecini ele alıyor. Ailesini geçindirebilmek için korsan taksicilik yapmaya başlayan Dilek'in hayatı, bir gece arabasına aldığı gizemli müşteri Şadi (Ertan Saban) ile tamamen farklı bir yola girer.

Bu karşılaşma, Dilek'i kendini çocuklarını korumak zorunda kalacağı, beklenmedik ve karanlık bir maceranın içine sürükler.

FER OYUNCULARI KİMLER?

BKM imzalı Fer dizisinin başrollerinde ve kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Melisa Sözen (Dilek)

Ertan Saban (Şadi)

Ferit Aktuğ (Ahmet)

Ceren Taşçı

Onur Dilber

Celil Nalçakan (Konuk Oyuncu)

Gül Onat

Mutlu Güney

FER DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

FER dizisi, yalnızca GAİN platformunda izlenebiliyor. 7 Kasım’dan itibaren gain.tv üzerinden ve GAİN’in mobil uygulamaları ile izleyiciyle bir araya geliyor.

SEVCAN GİRGİN

