Teşkilat Korkut öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrılıp ayrılmadığı gündemde
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Teşkilat", sevilen karakterlerinden biri olan Korkut'un akıbetiyle gündeme geldi. Teşkilat dizisinin 157. Bölümünde Ejder’in Korkut ve Hamdi’ye kurduğu tuzak sonrası Korkut'un ölüp ölmediği merak konusu haline geldi.
TRT 1'in reyting rekortmeni aksiyon ve gerilim dizisi Teşkilat'ta sular durulmuyor! İzleyicileri ekran başına kilitleyen Teşkilat, 157.bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Özellikle sevilen karakter Korkut'un ölerek diziye veda edeceği sosyal medyada iddia edilmeye başlandı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
TEŞKİLAT KORKUT ÖLDÜ MÜ?
Teşkilat dizisinin 16 Kasım 2025 Pazar günü yayınlanan bölümde Ejder’in Korkut ve Hamdi’ye kurduğu tuzak üzerine Korkut'un hayatını kaybedip kaybetmediği merak konusu oldu.
Şu an için Korkut'un ölüp ölmediği bilinmemektedir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde detaylar belli olacaktır.
YUNUS EMRE YILDIRIMER DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Teşkilat dizisinde Korkut karakterinin ölüp ölmeyeceği merak uyandırdı. Korkut’u oynayan başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in şu an için diziye devam edeceği bilinmektedir. Yunus Emre Yıldırımer’in diziden ayrılacağı söylentileri gün geçtikçe artmaya başladı.
Korkut’u oynayan Yunus Emre Yıldırımer’in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair herhangi resmi ve kesin açıklama yapılmadı.
TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
- Tolga Sarıtaş – Altay Yalçındağ
- Rabia Soytürk – Hilal Turhantürk
- Yunus Emre Yıldırımer – Korkut Sönmezay
- Buçe Buse Kahraman – Bahar Yanıkdağ
- Serdar Yeğin – Uzay Çelenkli
- Murat Han – Hamdi Karaçay
- Erkan Bektaş – Cevher Yanıkdağ
- Erkan Petekkaya – Ejder Tangöz
- Melisa Akman – Nazlı Hisarca
- Yeliz Şar – Hayat
- Serhat Tutumluer – Rutkay Erginsoy
- Bülent Polat – Dizdar Denkel
- Murat Parasayar – Theodor
- Asena Girişken – Suzan Erginsoy
- Dilara Sümbül – Eylül Aktanlı
- Berkay Çınar – Buğra
- Samet Safa Sökmen – Harun Erginsoy