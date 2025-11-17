İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye ile bölgesel taşımacılığı baştan şekillendirecek demiryolu anlaşmasına resmî imzayı attı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye ile demiryolu taşımacılığı alanında yeni dönemi başlatan anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, iki ülkenin lojistik altyapısını güçlendirecek kritik bir ortak adım olarak duyuruldu.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında demiryolu taşımacılığı iş birliği anlaşmasını imzaladı.

ANLAŞMA DAHA ÖNCE İRAN MECLİSİ’NDEN GEÇTİ

Söz konusu belge, daha önce Şubat ayında İran parlamentosunda açık oturumda onaylanmış, ardından 29 Ekim 2025’te Üst İstişare Konseyi tarafından ülke çıkarlarına uygunluğu kesinleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın imzasıyla anlaşma resmî olarak yürürlüğe girdi.

BÖLGESEL ENTEGRASYON HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Türkiye ve İran arasında uzun süredir genişletilmesi hedeflenen doğu-batı taşımacılık koridoruna yeni bir ivme kazandırdı. Mutabakat zaptı, yalnızca iki ülkeyi değil, Afganistan’ın da dahil olduğu geniş bir bölgesel demiryolu ağını kapsıyor.

MUTABAKATIN AMACI: ORTAK DEMİRYOLU KORİDORU

Türkiye, İran ve Afganistan arasında yürütülen ortak demiryolu projesinin hedefleri şöyle açıklandı:

"Üç ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, hâlen kullanılmakta olan demiryolu hatları ve altyapısının verimliliğini artırmak, sınır geçiş süreçlerini kolaylaştırmak, ulaşım kapasitesini yükseltmek, bölgesel uyuma katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir demiryolu koridoru oluşturmaktır."

Bu kapsamda yük akışının hızlandırılması, kesintisiz bir ticaret güzergâhı sağlanması ve koridorun uluslararası lojistik ağlarla uyumlu hâle getirilmesi planlanıyor.

ORTAK KORİDOR ASYA–AVRUPA HATTINI GÜÇLENDİRECEK

Mutabakat, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı ile İran ve Afganistan’ın Orta Asya uzantılarını bir araya getirerek bölgesel ulaşım hatlarını tek bir çatı altında topluyor. Projenin, üç ülke arasında ticareti artırması ve Asya–Avrupa bağlantısını güçlendirmesi hedefleniyor.

MÜZEYYEN BIYIK

