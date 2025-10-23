Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek gösterdi: Petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sorunları sert dille eleştirerek, “Türkiye, Japonya ve Kore’nin petrolü yok ama durumları bizden daha iyi” dedi. Pezeşkiyan, petrol satışına rağmen halkın yaşadığı sıkıntının sebebinin yönetimsel hatalar olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, "Türkiye, Japonya ve Kore’nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi." dedi.

İran merkezli "Entekhab" haber sitesine göre Pezeşkiyan, Urumiye kentindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik sistemi ve yetkilileri eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye açıklaması: Petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi - 1. Resim

"TÜRKİYE'NİN KOŞULARI DAHA İYİ"

Pezeşkiyan, ‍‍‍"Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, Japonya ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama durumları bizden daha iyi, hayat koşulları da çok iyi. Bizim petrol ve gazımız var ama açız. sorunlarımız var. Peki sorun nerede?" dedi.

"HEM PETROL SATIYORUZ HEM HALK SIKINTI ÇEKİYOR"

Bu zamana kadar ülkedeki eksikliklerin "daha çok petrol satarak telafi edilmesinden" şikayet eden İran Cumhurbaşkanı, "Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor? Suç bizde." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşması için petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

