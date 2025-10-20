Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran lideri Hamaney'den Trump'a nükleer rest! "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz"

İran lideri Hamaney'den Trump'a nükleer rest! "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran lideri Hamaney&#039;den Trump&#039;a nükleer rest! &quot;Siz kendinizi ne sanıyorsunuz&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ın nükleer tesislerini yok ettik." açıklamasına sert tepki gösterdi. Hamaney, İran’ın nükleer sanayisinin ABD’yi ilgilendirmediğini belirterek, Washington’un bu konudaki tavrını “zorba ve uygunsuz” olarak nitelendirdi. Trump’ın “bölgeye barış getirdiği” yönündeki sözlerini de eleştiren Hamaney, “Savaşları siz başlatıyorsunuz, bölgede bu kadar ABD üssü neden var?” ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran haber ajansı IRNA'ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SANAYİSİ ABD'Yİ NE İLGİLENDİRİR"

Hamaney, "(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin ‘olmalı’ ya da ‘olmamalı’ diye karar veriyorsunuz, İran'ın nükleer sanayisi ABD’yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur." dedi.

"SAVAŞLARI SİZ BAŞLATIYORSUNUZ"

Trump'ın "bölgeye barış getirdiğine" yönelik sözlerine değinen Hamaney, "Savaşları siz başlatıyorsunuz. ABD terörle birlikte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Öyle değilse, bölgede bu kadar ABD üssü ne için var?" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, son İsrail ve Mısır ziyaretlerinde İran aleyhine açıklamalarda bulunmuştu. Trump, geçtiğimiz aylarda İran ile İsrail arasındaki savaş sırasında ise İran lideri Hamaney'i ölümle tehdit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tepki üstüne tepki yağmıştı! Metrodaki 'çarşaflı erkeğin' ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney amaçlıydı, çok pişmanımSağlıkta sanal doktor çağı: Sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor! Tek kişilik hücresinde dikkat çeken detay - DünyaFransa’nın eski lideri tek kişilik hücreye alınacak!Güney Kore'de öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildi: Artık gün yüzü göremeyecek - DünyaÖğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası kesildiCOVID aşısı kanseri yavaşlatıyor mu? Yeni bulgular ortaya çıktı - DünyaCOVID aşısı kanseri yavaşlatıyor mu? Yeni bulgular açıklandıJaponya'da koşuya çıkan sporcuya ayı saldırdı! "Bir ısırıkta kolum koptu" - DünyaKoşuya çıkan sporcu kabusu yaşadı! "Bir ısırıkta kolum koptu"ABD Başkan Yardımcısı Vance ölümden döndü! Canlı tatbikatta top mermisi erken patladı - DünyaABD Başkan Yardımcısı ölümden döndü!İsrail, Lübnan'ı bombaladı! 6'dan fazla hava saldırısı düzenlediler - Dünyaİsrail, bir ülkeyi daha bombaladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...