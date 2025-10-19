Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı?

İran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran, Rusya ve Çin&#039;den BM&#039;ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı?
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, Rusya ve Çin, BM'ye gönderdikleri mektupla Tahran ile yapılan nükleer anlaşmanın sona erdiğini ve Güvenlik Konseyi'nin artık İran nükleer meselesini değerlendirmeyeceğini açıkladı. Üç ülke, "snapback" mekanizmasının kullanma girişimini kullanma girişimini hukuki ve prosedürel açıdan hatalı bulduğunu ve tarafları diplomatik çözüm bulmaya çağırdı.

İran, Rusya ve Çin, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri bir mektupla Tahran ile yapılan nükleer anlaşmanın sona erdiğini ilan ederek, Konsey’in İran nükleer meselesini artık değerlendirmeye almayacağını duyurdu.

Üç ülke, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’yı (E3) BM Güvenlik Konseyi Kararı 2231 uyarınca İran’a yeniden yaptırım uygulamak için “snapback” mekanizmasını devreye sokma girişimini “hukuki ve prosedürel açıdan hatalı” olarak eleştirdi.

İran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı? - 1. Resim

DİPLOMASI YOLUYLA ÇÖZÜM TEK YOL

Mektupta, “E3’ün sözde snapback girişimi, hukuken ve prosedürel olarak hatalıdır” denilerek, Avrupa taraflarının “hem Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) hem de 2231 sayılı Karar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurmuş olmaları nedeniyle mekanizmayı kullanma yetkisi bulunmadığı” vurgulandı.

Mektupta ayrıca, “2231 sayılı Karar’ın 8. maddesi uyarınca tüm hükümleri 18 Ekim 2025’ten sonra sona ermektedir” denilerek, kararın tamamen ve zamanında sona ermesinin, Güvenlik Konseyi’nin İran nükleer meselesini değerlendirmesinin bitişi ve çok taraflı diplomasinin güvenilirliğinin güçlenmesi anlamına geldiği ifade edildi.

İran, Rusya ve Çin ayrıca tüm tarafları, “karşılıklı saygı temelinde diplomatik diyalog yoluyla tüm tarafların endişelerini kapsayan siyasi bir çözüm bulma” taahhüdüne bağlı kalmaya ve tek taraflı yaptırımlar, güç kullanma tehditleri veya durumu tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

İran, Rusya ve Çin'den BM'ye nükleer açıklaması! Mesele tarihe mi karıştı? - 2. Resim

NÜKLEER ANLAŞMA RESMEN SONA ERDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, daha önce, Tahran’a yeniden yaptırım uygulanmasını öngören kararın “önceden belirlenen takvime uygun olarak resmi şekilde sona erdiğini” açıklamıştı.

20 Temmuz 2015’te kabul edilen ve 10 yıllık bir süre tanıyan 2231 sayılı Karar kapsamında bu sürenin 18 Ekim 2025 itibarıyla sona erdiği, “İran’ın nükleer programına ilişkin tüm hükümler, kısıtlamalar ve mekanizmaların bu tarihten itibaren yürürlükten kalktığı” kaydedildi.

E3, ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesini takiben 28 Ağustos’ta, İran’ın yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla JCPOA kapsamında “snapback” mekanizmasını devreye aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin'de 14 yaşındaki çocuk düğün salonunu kana buladı! Yaralılar varAzerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Rus lider Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi  - DünyaAzerbaycan'da darbe girişimi iddiası!Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır krizi için Katar'da kritik zirve! "Bölgesel istikrar tehlikede, insanlar korkuyor" - DünyaKatar'da kritik görüşme! Afganistan-Pakistan sınır kriziİsrail'in vahşeti cenaze tesliminde bir kez daha ortaya çıktı! Çıplak ve elleri bağlı... - DünyaKorkunç detaylar cenaze tesliminde ortaya çıktı!Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması! "İkinci aşama tamamlandıktan sonra..." - DünyaNetanyahu'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu! Trump operasyon görüntülerini paylaştı - DünyaABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu!ABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylem - DünyaABD'de sokaklar doldu! Trump'a karşı geniş çaplı eylem
Sonraki Haber Yükleniyor...