Hasan Şaş, Galatasaray'ın Bodo Glimt maçında kulübeye çekilecek 5 ismi saydı: Onlara yutturamazsın
Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Hasan Şaş, Başakşehir maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Okan Buruk'un yaptığı değişikliklere dikkat çeken Şaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt müsabakasında oynamayacak 5 ismi sıraladı.
Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.
"ICARDI İNDİRİME GİDERSE SÖZLEŞMEYİ ALABİLİR"
Icardi'nin indirime gitmesi durumunda sözleşme alabileceğini söyleyen Hasan Şaş, SporOn Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Icardi, mevcut kontratının yüzde 25 altında iki yıllık yeni bir sözleşmeye ‘tamam’ derse, Galatasaray geçmişteki katkılarından dolayı bunu kabul edebilir. Ancak daha yüksek bir ücret talep ederse anlaşma olmaz." dedi.
"BODO GLIMT MAÇINDA OYNAMAYACAKLAR"
Okan Buruk'ın Başakşehir karşılaşmasında dinlendirdiği oyunculara dikkat çeken Şaş, "Okan Buruk, Sane ile Yunus arasında çok git-gel yaşayacak. Bir futbolcu ritmi yakalamaya başladığı zaman hoca orada ikilemde kalır. Galatasaray bugün neden kötü oynadı? Çünkü Liverpool maçından 6 oyuncusu eksik. Onların yerine oynayan oyuncular da değerli ama maç ritmini kaybedince... Hoca rotasyon yapar ama o rotasyon demez. Biz deriz. Eren, Sara, Kaan, Sallai, Sane'ye yutturamazsın. Bunlar bilir ki Bodo Glimt maçında oynamayacak. Galatasaray'ın 10 oyuncusu hazır. Ama herkesin aklında sorun işareti olacak; biri Icardi, biri Sane." diye konuştu.
"PUAN KAYBINDA LİG MART SONU BİTER"
Fenerbahçe'nin puan kaybında ligin mart sonunda Galatasaray lehine bitebileceğini iddia eden Şaş, "Ligin 9. haftasına geldik. Kapansanız da açılsanız da Galatasaray size bir şekilde üstünlük sağlıyor. Galatasaray'ı baz alırken Şampiyonlar Ligi'nde olmadığını düşünün bu lig martta biter. Galatasaray, Bodo/Glimt maçını düşünerek rotasyon yaptı. Bunu yapmasa daha çabuk skor alır ve daha çabuk ligi bitirir. Fenerbahçe kaos içerisinde, kadro dışı kalan oyuncuları var. Karagümrük maçından sonra zor maçlar bekliyor, puan kaybında lig mart sonu biter." dedi.
"GALATASARAY'IN SANE'YE İHTİYACI VAR"
Başakşehir maçında galibiyet gollerini atan Sane'yi değerlendiren Hasan Şaş, "Sane inşallah böyle devam eder. Galatasaray'ın Sane'ye ihtiyacı var. Bundan sonra da üstüne koyup devam edeceğini düşünüyorum." dedi.