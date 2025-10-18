Galatasaray'ın rakibinden farklı galibiyet: Maçta 7 gol
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maç haftasında konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, liginde Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.
Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 25. haftasında konuk olduğu Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.
Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Mona co ise Ligue 1 maçında deplasmanda Angers ile 1-1 berabere kaldı. Monaco'nun Ligue 1'de bu sezon oynadığı 8 maçın ardından 14 puanı bulunuyor.
