Fransa’da komşuların şikâyeti üzerine kediye mahkeme tarafından “ev hapsi” verildi; hayvanın her izinsiz bahçe ziyaretine 30 euro ceza kesilecek. Karara tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, bunun emsal oluşturması halinde kedilere tasma zorunluluğunun bile gündeme gelebileceğini belirtti.

Fransa’nın Agde kentinde yaşayan Dominique Valdes’in kedisi Remi, komşuların şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla “ev hapsine” alınarak ülke gündemine oturdu. Komşular, Remi’nin bahçelerine dışkıladığını, ıslak sıvaya pati izi bıraktığını ve hatta yorganlarına işediğini öne sürerek 90 sayfalık bir şikâyet dosyası hazırladı. Mahkeme, Valdes’i sorumlu bularak Remi’nin bahçeye her izinsiz geçişinde 30 euro ceza kesilmesine ve kedinin evden çıkmasının yasaklanmasına hükmetti.

Karar, özellikle hayvanseverler arasında büyük tepki çekti. Hayvan Koruma Dernekleri, bu kararın emsal teşkil etmesi hâlinde kedilere tasma zorunluluğunun dahi gündeme gelebileceğini belirterek uygulamayı sert şekilde eleştirdi.

Kedi sahibi Valdes ise suçlamaların somut kanıtlara dayanmadığını savundu. Mahallede Remi’ye benzeyen başka sarman kedilerin bulunduğunu söyleyen Valdes, şikayet dosyasındaki fotoğrafların da farklı kedileri gösterdiğini belirterek kararın haksız olduğunu ifade etti.

Remi, mahkeme kararıyla “ev hapsi”ne çarptırılan ilk kedi olarak kayıtlara geçti ve olay ülkede tartışma oluşturmaya devam ediyor.

