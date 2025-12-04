ABD'nin Nevada eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Dayton bölgesinde saat 08.00'den hemen sonra korkutan bir deprem meydana geldi.

USGS 5,9 OLARAK AÇIKLADI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu ve 8 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

