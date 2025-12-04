ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’daki ABD kuvvetleri için ilk kez tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) filosu kurulduğunu açıkladı. Task Force Scorpion Strike adı verilen yeni görev gücü, bölgede halihazırda kullanılan LUCAS adlı tek yönlü saldırı dronlarını yöneterek ABD askerlerine düşük maliyetli ve hızlı devreye alınabilir yeni bir operasyonel kapasite sağlamayı hedefliyor. Açıklamanın ardından kararın İran’a yönelik bir hazırlık olup olmadığı yönünde değerlendirmeler gündeme geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu’daki ABD kuvvetleri için ilk tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) filosunun kurulduğunu duyurdu.

YENİ GÖREV GÜCÜ: TASK FORCE SCORPİON STRİKE

CENTCOM, Task Force Scorpion Strike (TFSS) adı verilen yeni görev gücünü, Savaş Bakanı Pete Hegseth’in insansız hava aracı teknolojilerinin hızla satın alınması ve sahaya sürülmesine yönelik talimatından dört ay sonra kurdu.

TFSS’nin amacı, ABD askerlerine düşük maliyetli, hızlı devreye alınabilir ve etkili saldırı İHA yetenekleri sunmak.

Görev gücü, halihazırda bölgede konuşlu Düşük Maliyetli İnsansız Savaş Saldırı Sistemi (LUCAS) adlı İHA filosunu yönetmeye başladı.

HEDEFTE İRAN MI VAR?

CENTCOM’un kısa süre önce Orta Doğu’ya konuşlandırdığı tek yönlü saldırı drone filosunun parçası olan LUCAS platformları, bölgedeki yeni insansız hava unsurlarının temelini oluşturuyor.

Son iki yılda İran ve İran’a bağlı grupların düzenlediği sürekli insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kalan ABD ordusu, bu tehdide cevap olarak ilk tek yönlü saldırı drone filosunu devreye aldı. CNN’in aktardığı bilgilere göre ABD, bölgede kullandığı bazı insansız hava araçlarında doğrudan İran’dan alınan tasarım ve teknoloji unsurlarını temel alan sistemlere yer verdi.

Şu ana kadar ABD’nin tek yönlü saldırı İHA filosunun İran’a ya da Avrupa’ya yönelik herhangi bir operasyon yürüttüğüne dair bir bilgi yer almadı.

LUCAS İHA’LARI: OTONOM, GENİŞ MENZİLLİ VE ÇOK NOKTADAN FIRLATILABİLİR

CENTCOM’un sahaya sürdüğü LUCAS İHA’ları: Geniş menzile sahip. Otonom operasyonla çalışıyor, Mancınık, roket destekli kalkış ve mobil araç platformları dahil birçok sistemle fırlatılabiliyor.

“İNOVASYON CAYDIRICILIK İÇİN ŞART”

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Bu yeni görev gücü, inovasyonu caydırıcı bir unsur olarak kullanmak için gerekli koşulları oluşturuyor. Yetenekli savaşçılarımızı en son teknolojiye sahip insansız hava aracı yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD ordusunun inovasyon ve gücünü göstererek kötü niyetli aktörleri caydırıyor."

REJTF İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

CENTCOM, Eylül ayında da konuşlu kuvvetleri hızla yeni sistemlerle donatmak için Hızlı İstihdam Ortak Görev Gücü’nü (REJTF) kurmuştu. REJTF; yetenek, yazılım ve teknoloji diplomasisi olmak üzere üç ana alanda inovasyonu koordine ediyor.

TFSS’nin İHA filosu kurma süreci ise Özel Harekat Komutanlığı Merkezi personeli tarafından yürütülüyor ve REJTF’nin “yetenek” alanıyla uyumlu ilerliyor.

İsmi verilmeyen savunma yetkilisi, web sitesine yaptığı açıklamada, TFSS sistemlerinin CENTCOM sorumluluk alanında ve "oldukça az uyarı ve hazırlık zamanıyla" kullanılabileceğini bildirdi.

LUCAS dronu, ABD merkezli ileri insansız sistemler geliştirme şirketi SpektreWorks tarafından geliştiriliyor. CNN'e göre, her bir LUCAS dronu yaklaşık 35 bin dolara mal oluyor.

