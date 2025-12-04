DIŞ HABERLER SERVİSİ
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı bombaladı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Güney Lübnan’da iki bölgeye tehdit açıklamasının hemen ardından saldırı düzenledi.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki iki bölgeyi hedef aldı.
El Meyadin’in bölgedeki muhabiri, İsrail’in Meharune ve Cbaa’ya düzenlediği iki hava saldırısının sivil yerleşim alanlarının içine düştüğünü duyurdu.
Aynı saatlerde İsrail Ordusu Arapça Sözcüsü, Güney Lübnan’daki Mecadel ve Barashit köyleri için tahliye uyarısı yayımladı.
