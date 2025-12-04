Terörsüz Türkiye komisyonunun raporlama faslına geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Mustafa Şen'den açıklama geldi. Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak. Örgüt üyeliği bir suç. Örgüt kendini feshederse bu suç ortadan kalkar. Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip olması şartıyla öneriyoruz." dedi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretinin ardından ilk kez toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dinleme faslı bitti, artık raporlama faslına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İmralı ziyaretinin ardından komisyon ilk kez toplandı: Raporlama faslına geçiyoruz

"ÖRGÜT FESİHİ DURUMUNDA ÜYELİK SUÇU DA DÜŞER"

Toplantının ardından AK Partili Mustafa Şen, hazırlayacakları rapora dair detaylar verdi. Şen, "Komisyona vereceğimiz rapor 9 ana bölümden oluşuyor. Yarın sunmayı planlıyoruz. Örgüt üyeliği bir suç. Örgüt kendini feshederse bu suç ortadan kalkar. Örgüt kendini feshetmişse, yardım yataklık da düşer, eğer terör örgütü mensubu hüküm giymişse, bu suçlar da düşer. Aynı suçtan yardım yataklıktan üyelikten yargılaması devam ediyorsa mahkemesi de düşer. Ancak tüm bunları 5 yıllık adli takip olması şartıyla öneriyoruz." dedi.

Mustafa Şen

Haberle İlgili Daha Fazlası