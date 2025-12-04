Samsun’un tiyatro grubu Düşevi Oyuncuları, Ferhan Şensoy’un kült oyunu “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı”yı 27 yıl aradan sonra yeniden sahneye taşıdı. Müzikli komedi, 1990’ların İstanbul’unda bir mahalle bakkalının süpermarketlere karşı verdiği mücadeleyi mizahi ve nostaljik bir dille anlatıyor.

Düşevi oyuncuları, 2025–2026 sezonunda kuruluş yıllarında ilk sahneledikleri oyun olan, Ferhan Şensoy’un yazdığı "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı müzikli komediyle, 27 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıktı.

MAHALLE BAKKALININ SÜPERMARKETLERE KARŞI MÜCADELESİ ANLATILIYOR

1990’lı yılların İstanbul’unda geçen oyun, bir mahalle bakkalının hızla yaygınlaşan süpermarketlere karşı verdiği mücadeleyi mahalle sakinleriyle birlikte mizahi ve yer yer hüzünlü bir dille anlatıyor. Tüketim toplumu, sermaye düzeni, müşteri kazanma yarışı, insan ilişkilerinin dönüşümü ve büyük satış merkezlerinin tuzakları gibi temaları nostaljik bir atmosfer içinde ele alıyor.

27 YIL SONRA İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Ferhan Şensoy’un kaleme aldığı oyunu yine, 27 yıl önce olduğu gibi Düşevi Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar yönetti. Oyunun müzikleri, 27 yıl sonra yeniden Ahmet Sabri Karataş tarafından düzenlendi.

Ferda Kaynar, Mübeccel Türkel, Zeynep Gürcan, Olgun Aydın, Erdem Sarıoğlu, Özgür Bayazıtoğlu ve Cem Kaynar'ın rol aldığı oyun 10 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Düşevi Sahne’deki gösterimin ardından, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 15 Aralıktan itibaren Bafra, Terme, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Asarcık, Ladik, Alaçam, Canik İlçelerinde ücretsiz olarak sahnelenecek.

