Tarihi Sultanahmet Camisi'nin altında bulunan çarşıdaki bir restoranda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Camisi'nin altında bulunan çarşıda saat 15.40'da sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çarşıda bulunan bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek baca etrafındaki ağaçları sardı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Tarihi Sultanahmet Camisi'nin altındaki çarşıda korkutan yangın

CAMİNİN YANINDAKİ AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangında Sultanahmet Camisi çevresinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Çıkan yangınla ilgili ekipler, inceleme başlattı.

