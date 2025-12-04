Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, vekillerin de aralarında bulunduğu heyetin İmralı'ya gitmesinin ardından ilk kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dinleme faslı sona erdi bundan sonra raporlama safhasına geçiyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştirmek için toplandı.

KOMİSYON İMRALI'YA GİTMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmişti. Bu ziyaretin ardından ilk kez toplanan komisyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

RAPORLAMA FASLINA GEÇİLİYOR

Dinlenme faslının sona erdiğini bildiren Kurtulmuş, "Değerli arkadaşlar, hepimizin gördüğü ve izlediği gibi sürecimiz ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında komisyonumuzun çalışmaları diyebiliriz ki en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Şimdiye kadar bu çalışmaları hassasiyetle ve fedakârlıkla yürüttük, bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonra da artık son düzlükte yapacağımız bir iki temel vazifemizi icra edip oluşturacağımız sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunacağız ve ümit ederim ki çalışmalarımız hayırlarla neticelenir. Artık raporlama faslına geçiyoruz." dedi.

Kurtulmuş açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hepimizin benimsediği gibi bu komisyon ve bu süreç sadece “terörsüz Türkiye” meselesinden ibaret değildir. Bu meselenin bir kısmı, aynı şekilde bir devlet politikası olarak sürdürülen ve devletin bütün ilgili kurumları vasıtasıyla sahada yürütülen; bir şekilde örgütle yapılan temaslarla bugüne kadar getirilen bir süreçtir."

