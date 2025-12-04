2025 Google trendleri açıklandı: Deprem, Eşref Rüya, Osimhen… En çok ne aradık?
EN ÇOK ARANANLAR: GÜNDEM VE POPÜLER KÜLTÜR BELİRLEYİCİ
Türkiye’de yıl boyunca Google’da en çok aranan başlıklar belli oldu. Gündemin hareketliliği, popüler kültürün etkisi ve mutfak merakı arama trendlerine net bir şekilde yansıdı. İşte kategorilere göre yılın en dikkat çeken aramaları…
İSİMLERDE SÜRPRİZLER
Yılın en çok aranan isimleri arasında futbol dünyasının yıldızları Osimhen, Leroy Sane ve Talisca öne çıktı. Türkiye’den ise magazin ve iş dünyasından Fatih Ürek ile Sadettin Saran listeye girmeyi başardı.
EN ÇOK ARATILAN TARİFLER
Türkiye’nin yoğun mutfak ilgisi bu yıl da değişmedi. En çok aranan tarifler arasında şunlar yer aldı:
- Spoonful tarifi
- 100 kişilik mercimek çorbası tarifi
- Lokanta usulü beyti
- Mevlana çorbası
- Soğan dolması
HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
EN ÇOK ARATILAN DİZİLER
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
EN ÇOK ARATILAN FİLMLER
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
"NE ZAMAN?"
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
- Gassal 2. sezon ne zaman?
- Voleybol final maçı ne zaman?
- Basketbol final maçı ne zaman?
- TOKİ başvuruları ne zaman?
NE GİYİLİR?
- Yeşil pantolon üstüne ne giyilir?
- Mayonun üstüne ne giyilir?
- Beyaz pantolon altına ne giyilir?
- Saray düğününde ne giyilir?
- Sonbaharda ne giyilir?
NESİ İLE MEŞHUR?
- Bolu
- Ağrı
- Merzifon
- Mardin
- Gaziantep
NASIL YENİR?
- Kiwano nasıl yenir?
- Demirhindi nasıl yenir?
- Kinoa nasıl yenir?
- Mango nasıl yenir?
- Yaban mersini nasıl yenir?
ARAMALAR
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye-İspanya
- Squid Game
EN ÇOK ARATILAN ÜNLÜ İSİMLER
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca
