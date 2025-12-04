2025 Google trendleri açıklandı EN ÇOK ARANANLAR: GÜNDEM VE POPÜLER KÜLTÜR BELİRLEYİCİ Türkiye’de yıl boyunca Google’da en çok aranan başlıklar belli oldu. Gündemin hareketliliği, popüler kültürün etkisi ve mutfak merakı arama trendlerine net bir şekilde yansıdı. İşte kategorilere göre yılın en dikkat çeken aramaları…

İSİMLERDE SÜRPRİZLER Yılın en çok aranan isimleri arasında futbol dünyasının yıldızları Osimhen, Leroy Sane ve Talisca öne çıktı. Türkiye’den ise magazin ve iş dünyasından Fatih Ürek ile Sadettin Saran listeye girmeyi başardı.

EN ÇOK ARATILAN TARİFLER Türkiye’nin yoğun mutfak ilgisi bu yıl da değişmedi. En çok aranan tarifler arasında şunlar yer aldı: Spoonful tarifi 100 kişilik mercimek çorbası tarifi Lokanta usulü beyti Mevlana çorbası Soğan dolması

HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever

EN ÇOK ARATILAN DİZİLER Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse

EN ÇOK ARATILAN FİLMLER Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede

"NE ZAMAN?" Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Gassal 2. sezon ne zaman? Voleybol final maçı ne zaman? Basketbol final maçı ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman?

NE GİYİLİR? Yeşil pantolon üstüne ne giyilir? Mayonun üstüne ne giyilir? Beyaz pantolon altına ne giyilir? Saray düğününde ne giyilir? Sonbaharda ne giyilir?

NESİ İLE MEŞHUR? Bolu Ağrı Merzifon Mardin Gaziantep

NASIL YENİR? Kiwano nasıl yenir? Demirhindi nasıl yenir? Kinoa nasıl yenir? Mango nasıl yenir? Yaban mersini nasıl yenir?

ARAMALAR Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye-İspanya Squid Game

EN ÇOK ARATILAN ÜNLÜ İSİMLER Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca

