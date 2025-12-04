İhlas Haber Ajansı
Mahalleyi korkutan olay! Önce eşyaları fırlattı sonra evini ateşe verdi
Bodrum’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi, eşyalarını tek tek dışarı fırlattı. Mahallede endişeye neden olan kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Özetle
Gündem
Bodrum'da ailesiyle tartışan genç bir kızın evini ateşe vermesi sonucu yangın çıktı, yangını söndürmeye çalışan babası dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
- Bodrum'da genç bir kız, ailesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.
- Yangını söndürmeye çalışan baba, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
- Yangın kontrol altına alındı ancak evde büyük maddi hasar oluştu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bodrum’da Eskiçeşme Mahallesi Bahriye Üçok Sokak'ta mahalleliyi korkutan bir olay yaşandı.
İddiaya göre, üst katında anne ve babası oturan genç kız, aralarında yaşanan tartışma sonrasında evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattı. Eşyaları fırlattıktan sonra ise çakmakla oturduğu evi ateşe verdi.
ALEVLERİ SÖNDÜRÜRKEN FENALAŞTI
Alevleri gören baba, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı baba, hastanede tedavi altına alınırken, yangın da kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, evde ise büyük maddi hasar oluştu.
