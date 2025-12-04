Bodrum’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi, eşyalarını tek tek dışarı fırlattı. Mahallede endişeye neden olan kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Bodrum’da Eskiçeşme Mahallesi Bahriye Üçok Sokak'ta mahalleliyi korkutan bir olay yaşandı.

İddiaya göre, üst katında anne ve babası oturan genç kız, aralarında yaşanan tartışma sonrasında evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattı. Eşyaları fırlattıktan sonra ise çakmakla oturduğu evi ateşe verdi.

ALEVLERİ SÖNDÜRÜRKEN FENALAŞTI

Alevleri gören baba, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı baba, hastanede tedavi altına alınırken, yangın da kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, evde ise büyük maddi hasar oluştu.

