Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi. Nijeryalı eski yıldız futbolcu Sunday Oliseh, "Bu bilgiyi kimden aldığımı paylaşamam ama..." diyerek Osimhen için 'Real Madrid' ihtimalini açıkladı.

Nijeryalı eski yıldız futbolcu Sunday Oliseh, Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. "Bunu bana üst düzey bir isim aktardı" diyen Oliseh, transfer ihtimaline değindi.

Ajax, Juventus ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan, ayrıca bir dönem Nijerya Millî Takımı'nı da çalıştıran Oliseh, Insight Podcast’te yaptığı değerlendirmelerde Osimhen'in yaz transfer döneminde Real Madrid'in radarına girebileceğini belirtti.

“VINICIUS AYRILIRSA HEDEF OSİMHEN OLACAK”

Oliseh'e göre Madrid ekibinde Vinicius'un olası ayrılığı, Osimhen'i bir numaralı hedef hâline getirebilir. Bu senaryoda Kylian Mbappé’nin sol kanada kaydırılacağı, Osimhen’in ise takımın merkez forveti olarak düşünüldüğü ifade edildi.

"KİMDEN ALDIĞIMI PAYLAŞAMAM AMA..."

Sunday Oliseh, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Osimhen’in Real Madrid için ciddi bir aday olduğu konuşuluyor. Bu bilgiyi kimden aldığımı paylaşamam ama çok güvenilir bir kaynaktı. Sonuç ne olur göreceğiz; ancak bu ihtimali duyduğumda onun adına gerçekten mutlu oldum.”

Victor Osimhen

13 MAÇTA 9 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 13 maça çıkan Victor Osimhen, toplamda 9 gole katkı sağlayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

