Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "'Eskiden yargı tarafsızdı, bağımsızdı, bugün yargı taraflı, bağımlı hale geldi' diyenler, bize geçmişi unutturmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık, vesayetçiden kurtardık, darbeciden kurtardık, milletin yargısı haline getirdik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Yeni adliye sarayının 600 gün içinde, kış şartlarının elverişsizliğine rağmen hedeflenen tarihten önce tamamlanarak 2027 yılının ilk aylarında hizmete alınmasının planlandığını belirten Bakan Tunç, ayrıca yargı reformu çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

"5 TEMEL AMACIMIZ, 264 HEDEFİMİZ VAR"

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve çıkarılması planlanan yeni yargı paketlerine ilişkin konuşan Bakan Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5 temel amacımız, 264 hedefimiz var ve özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ile ilgili hedefi önemsiyoruz. Çünkü toplumsal barış ve huzurun teminatı ceza adaleti sisteminin daha etkin işlemesinden geçiyor. 11. Yargı Paketi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. 38 maddeden oluşan bu teklif, AK Parti grubunca Meclis Başkanlığına sunulmuştu. Meclis Başkanlığı, adalet komisyonuna sevk etti, dünden itibaren teklif meclis adalet komisyonumuzda. Bu paket ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik.

12. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını da yine milletvekillerimizle paylaştık. Onlar teklif üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili kanun teklifimizde önümüzdeki günlerde inşallah meclisimizin gündemine gelecek."

"YARGIYI VESAYETÇİLERDEN KURTARDIK"

"Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Bakan Tunç, "'Eskiden yargı tarafsızdı, bağımsızdı, bugün yargı taraflı, bağımlı hale geldi' diyenler, bize geçmişi unutturmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık, vesayetçiden kurtardık, darbeciden kurtardık, milletin yargısı haline getirdik" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN KURTARACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Tunç, bu hedefe gölge düşürenlere, süreci sabote edenlere fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecini bir yıldan bu yana konuşuyoruz. Büyük mesafe aldık. Terör örgütünün kendini feshetme kararı ile beraber silahların bırakılması süreci şu anda izleniyor. Bu süreci sabote etmek isteyenler içeride dışarıda var. Türkiye'yi huzursuz etmek isteyenler, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını önlemek isteyenler o şer şebekelerine karşı uyanık olacağız. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'yi, terörün her türlüsünden kurtaracağız inşallah. Hem içeride hem dışarıda kurtaracağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek ve çocuklarımıza, gençlerimize daha huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

