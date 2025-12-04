Süresiz nafaka tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi görüşmeleri öncesi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili iddialara cevap verdi.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafaka düzenlemesi, 11. Yargı Paketi görüşmeleri nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. TBMM Adalet Komisyonu’nda ele alınacak teklif öncesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nafaka konusunda beklenen düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde süresiz nafakaya ilişkin soruları cevapladı. Tunç, süresiz nafakanın kaldırılmasının şu an için gündemde olmadığını, aile hukukuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak mevcut çalışmanın içinde bu düzenlemenin bulunmadığını açıkladı. Tunç, “Şu anda gündemde değil” diyerek mevcut tartışmalara net cevap verdi.

Adalet Bakanı, 11. Yargı Paketi’ndeki bazı maddelerin toplumsal huzuru sağlamak amacıyla hazırlandığını, nafaka düzenlemesinin ise bu pakette yer almadığını belirtti.

Tunç açıklamasında, "Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil." ifadelerine yer verdi.

Süresiz nafaka kalkıyor mu, ne zaman? Bakan Tunç açıkladı

SÜRESİZ NAFAKA NE ZAMAN KALKACAK?

Süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili net bir tarih veya resmi çalışma bulunmuyor. Bakan Tunç, aile hukukunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olduğunu ancak nafaka düzenlemesinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası