Bursa'da hayvancılık yapan üreticiler şap hastalığının getirdiği hasarın giderilmesi için destek bekliyor. Hastalığın ilaçlarına ve veteriner masraflarına yapılan harcamaların çok yüksek olduğunu belirten üreticiler, hayvan kayıplarının yanı sıra gelirinde de ciddi düşüşler yaşadıklarını söyledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapan Aytaç Avşar, şap hastalığının binlerce üreticide olduğu gibi kendi ahırlarında da büyük zararlara yol açtığını dile getirdi. Hayvancılıkta derin yaralar bırakan şap hastalığı sönmeye başlarken, üreticiler yaşadıkları zararın giderilmesini, destek verilmesini bekliyor.

Şap hastalığının binlerce üreticide olduğu gibi kendi ahırlarında da büyük zararlara yol açtığını dile getiren Avşar, "Şap sönmeye başladı ama ağır hasar bıraktı. Ölü doğumlar, buzağı ve atmaları, kilosuna ulaşmadan kesime giden hayvanlar, damızlık özelliğini yitirdiği için kesilen büyükbaşlar oldu." dedi.

Şap mağduru üretici: zararım 1,5 milyon lira!

Hayvanlarının gözlerinin önünde adeta eridiğini anlatan Avşar, "Ahırımda 10 hayvanım vardı 4 kaldı. Büyükbaş ve küçükbaştan zararım 1,5 milyon liraya ulaştı. Kırsalda hayvancılıkla geçimimizi sağlamaya çalışırken şap pandemisi yıktı geçti, her şeyi alt üst etti." diye konuştu.

Şapın sönmeye başladığını dile getiren Avşar," Halen topallayan, süt vermeyen hayvanlar var. Annesiz kalan buzağılar, kuzularımız bulunuyor. Hayvanların tırnaklarındaki yaraları temizliyoruz, mineral ve vitamin takviyeleriyle elimizde kalanla devam etmeye çalışıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıp şap nedeniyle zarar gören biz üreticiler destek bekliyoruz. Et ve süt üreticileri ciddi zarar içindeler ve ayağa kalkmaları için desteğe ihtiyaçları var. Biz elimizdekilerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yalnız kalıyoruz." dedi.

