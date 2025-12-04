Türkiye Gazetesi
Gediz Elektrik kesintisi sorgulama! 4 Aralık İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Gediz Elektrik, 4 Aralık Perşembe günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uyguluyor. Kesintilerden etkilenen İzmirliler, "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor.
GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 4 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Vatandaşlar, GEDİZ elektrik kesintisi listesi ile etkilenecek ilçeleri ve elektriğin geleceği saati araştırıyor.
4 ARALIK İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin 4 Aralık Perşembe gününe ait paylaştığı planlı kesinti listesine göre; Tire, Buca, Dikili, Bergama, Bornova, Karabağlar, Menemen, Menderes, Ödemiş, Bayındır, Aliağa, Beydağ, Foça, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık ve Konak ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'de yaşanan elektrik kesintisi gün içinde gelecektir.
4 ARALIK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
Bizi Takip Edin
YORUMLAR