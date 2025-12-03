Türkiye Gazetesi
Bursa elektrik kesintisi ne zaman giderilecek? 3 Aralık UEDAŞ programı
UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan son dakika duyurusuyla 3 Aralık Çarşamba günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı veya arıza kaynaklı elektrik kesintiler yaşanacağı netleşti. Kesintiden etkilenen Bursalılar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Çarşamba günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Vatandaşlar, UEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile kesintinin yaşanacağı bölgeleri ve süresini araştırmaya başladı.
3 ARALIK BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GİDERİLECEK?
3 Aralık Çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrikler gün içerisinde gelecektir.
3 ARALIK UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
