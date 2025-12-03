Güneşte patlama mı oldu, Güneş patlaması olursa ne olur merak ediliyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 30 Kasım’da güçlü bir güneş patlamasının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, patlamanın etkilerinin dünya genelinde bazı teknolojik sistemleri etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Güneşte patlama mı oldu, Güneş patlaması olursa ne olur soruları gündemde. NASA yaptığı çalışmayı ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile ortak yürütürken muhtemel riskler hakkında detaylı bilgilendirme paylaştı.

GÜNEŞTE PATLAMA MI OLDU?

NASA ve NOAA, 30 Kasım’da güçlü bir güneş patlaması yaşandığını duyurdu. Patlamanın etkilerinin dünya genelinde bazı teknolojik sistemlerde hissedilebilieceği belirtildi.

Yüksek enlemlerde radyo iletişimi, elektrik şebekeleri ve navigasyon sistemleri üzerinde geçici aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

GÜNEŞ PATLAMASI OLURSA NE OLUR?

Güneş patlamaları, Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girerek jeomanyetik fırtınalara neden olabiliyor. Fırtınalar kısa süreli elektrik kesintileri, radyo sinyallerinde bozulmalar ve uydu tabanlı navigasyon sistemlerinde aksamalara yol açabilmekte. Bilim insanları, bu tür olayların önceden tahmin edilmesinin sınırlı olduğunu ve teknolojik altyapıya sahip kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

GÜNEŞ PATLAMASI SON DAKİKA NASA UYARISI!

NASA, patlamanın orta şiddette bir jeomanyetik fırtına oluşturabileceğini açıkladı. Açıklamada, halkın paniğe kapılmaması gerektiği, fakat radyo iletişimi ve GPS gibi hassas sistemlerde kısa süreli aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

