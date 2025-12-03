ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) pazar günü meydana gelen güneş patlaması sonrası "jeomanyetik fırtına" uyarısı yapıldı.

NASA'nın internet sitesinden ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yapılan ortak açıklamada, 30 Kasım'da güçlü güneş patlaması meydana geldiği duyuruldu.

RADYO, ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE NAVİGASYON SİNYALLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Açıklamada, güneş patlamasının radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği belirtildi. NOAA, güneşte meydana gelen patlamanın etkileri nedeniyle yarın "orta seviye" jeomanyetik fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kurum, tahminlerde belli ölçüde belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, fırtınanın bugün de etkili olabileceğine işaret etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası