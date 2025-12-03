Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da netleşmeye başladı. Milyonların zammının kesinleşmesi için sadece 1 aylık veri kalırken, 2025'in ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı hesaplandı. İşte milyonların garantilediği zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 0,87 arttı, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oldu. Böylece memur ve emeklinin 5 aylık enflasyona göre alacağı zam da kesinleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11,21 Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMMI Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21 zammı şimdiden garantilemiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK? Yüzde 11,21'lik zamma göre şu an 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 18 bin 773 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu. Toplu sözleşmeden yüzde 11'lik zamla enflasyon farkı toplandığı zaman, kümülatif zam oranı yüzde 17,56 oldu. Böylece Memur ve memur emeklilerinin yüzde 17,56'lık zammı kesinleşti.

SON 1 VERİ KALDI Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için 1 veri daha bekleniyor. Aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların ocakta alacağı zam kesinleşecek.

