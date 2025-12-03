Kasım ayında yıllık TÜFE’nin %31,07’ye gerilemesinin ardından politika faizi ile enflasyon makası yaklaşık 8,5 puana kadar açıldı. Analistler, bu veri sonrasında TCMB’nin 11 Aralık’taki toplantıda elinin güçlendiğini belirterek, yılın son PPK toplantısında en az 150 baz puanlık faiz indiriminin gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. TCMB’nin son açıkladığı kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde de politika faizi için %38,28 tahmini öne çıkmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım enflasyonu aylık bazda yüzde 0,87 oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti. Bu rakam, 2025 yılının en düşük aylık TÜFE verisine işaret etti.

Aynı zamanda haziran ayındaki 1,37’lik enflasyonun ardından 4 ay boyunca %2’nin üzerinde seyreden aylık TÜFE, geçen ay yeniden bu barajın altına geriledi.

ENFLASYON 4 YILIN DİBİNDE

Son açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon da %32,87 seviyesinden %31,07’ye geriledi. Böylece yıllık enflasyonda da son 4 yılın en düşük rakamı görüldü.

Merkez Bankası’nın dikkate aldığı en önemli veri olan enflasyonun belli olmasının ardından dikkatler gelecek hafta perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

DİKKATLER 11 ARALIK’TA

PPK’nın 11 Aralık’taki kararı öncesinde TCMB’nin politika faiz oranı %39,50 seviyesinde bulunuyor. Son olarak ekim ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirim gerçekleşmişti.

Politika faizi ile enflasyon makasının son durumda 8,5 puana kadar açılmış olduğunu aktaran analistler, kasım enflasyonun ardından TCMB’nin elinin güçlendiğini belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Yılın son toplantısında TCMB’nin en az 150 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini tahmin eden analistler, “Böylece politika faizi %38,00’e yakın bölgede 2025 yılını tamamlayacak gibi görünüyor. Enflasyonun geldiği nokta dikkate alındığında, bu tabloda da para politikasındaki sıkı duruş devam ediyor olacak” yorumunda bulunuyor.

TCMB’nin kasım ayında gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketinde de politika faizinin ortalama %38,28 seviyesinde oluşabileceği tahmini öne çıkmıştı.

2025 YILINDA RAKAMLAR

2025 yılının ocak ayında yıllık enflasyon 42,12 seviyesinde bulunuyordu. Kasım rakamları ile birlikte enflasyonda yaklaşık 10 puanlık bir iyileşme gerçekleşti.

Dezenflasyon sürecinin tesis edildiği 11 aylık dönemde TCMB’nin politika faiz oranı da %47,50’den %39,50 seviyesine kadar geriledi. Gelecek haftaki toplantıda beklentilere paralel bir indirim halinde bu yıl politika faiz oranında da yaklaşık 9 puanlık bir düşüş gerçekleşmiş olacak.

