Kasım ayında enflasyonun aylık bazda %0,87 olarak gerçekleşmesinin ardından, geçen ay gram altın ve TL, en fazla reel getiriyi sunan yatırım araçları olarak öne çıktı. Döviz kurlarında reel getiri sıfıra yakın olurken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi reel olarak en fazla kaybı yaşadı. İşte yatırım araçlarının geçen ay enflasyondan arındırılmış getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kasım enflasyonunun açıklanmasının ardından geçen ay yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda aylık enflasyon %0,87 olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2025 yılının en düşük aylık verisine işaret ederken; aynı zamanda yatırım araçlarının reel getirilerinin daha yüksek seviyede gerçekleşmesine de destek oldu.

KASIMDA NOMİNAL GETİRİLER

Piyasalarda 2025 Kasım döneminde yatırım araçlarının nominal getirileri şöyle gerçekleşmişti:

-Gram altın: %6,61

-Para Piyasası Fonları: %3,38

-Borçlanma Araçları Fonları: %3,19

-Euro: %1,36

-Dolar: %1,03

-Borsa (BİST 100): %-0,66

KASIMDA REEL GETİRİLER

Geçen ay %... olarak gerçekleşen aylık TÜFE dikkate alındığında reel getiriler ise şu şekilde oldu:

-Gram altın: %5,69

-Para Piyasası Fonları: %2,49

-Borçlanma Araçları Fonları: %2,30

-Euro: %0,49

-Dolar: %0,16

-Borsa (BİST 100): %-1,52

GRAM ALTIN VE TL FARKI

Kasımda gram altın yatırımcısı en fazla reel getiriyi elde ederek, enflasyona karşı da en yüksek korumayı sağladı. Öte yandan TL mevduat ve gecelik repo gibi enstrümanlara yatırım yapan para piyasası fonları da kendi kategorisinde son ayların en yüksek reel getirisini sundu.

Döviz kurlarında reel getiri sıfıra yakın gerçekleşirken, nominal olarak da gerileyen Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin reel kaybı daha yüksek seviyede gerçekleşti.

BORSA İÇİN POZİTİF…

Enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl uygulanan sıkı para politikasının da etkisiyle TL’nin reel getiri sunduğunu aktaran analistler, “Küresel piyasalarda ons altında gerçekleşen %60’lik prim ise bu yıl gram altını destekledi. Son aylarda FED’den faiz indirimi hamlesi ve yeni indirim beklentileri, altına pozitif yansıdı. İç piyasada da kasım enflasyonunun ardından faiz indirimi beklentisi yükseldi. Bu beklentiler aralık ayının başında borsa fiyatlamalarına da yansımaya başlamış gibi görünüyor” diye konuşuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası