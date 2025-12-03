Yeni yıl öncesi pasaport yenilemek isteyen vatandaşların gözü, 2026’da geçerli olacak pasaport harç ücretlerine çevrildi. Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte pasaport harç ve defter bedellerindeki artış da netleşti.

2026 pasaport harç ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle kesinleşti. Seyahat planı yapan ya da pasaportunu yenilemek isteyen vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak pasaport harcı ve defter bedeli tutarlarını araştırıyor. 2026 için uygulanacak zam oranı belli olurken, tüm pasaport sürelerine ait güncel fiyat listesi de ortaya çıktı.

2026 PASAPORT FİYATLARI!

Yeniden değerleme oranının %25.49 olarak açıklanmasının ardından pasaport harç ve defter bedelleri de aynı oranda zamlanıyor. 2025 yılında geçerli olan fiyatların üzerine yapılan artışla birlikte 2026’da hem harç hem de defter ücretleri yükselmiş olacak. Bu durum, özellikle uzun süreli pasaportlarda yüksek tutarlara ulaşan bir fiyat tablosu ortaya çıkarıyor.

Yeni zam oranı sayesinde 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 3+ yıllık tüm pasaport türlerinde harç ücreti güncellendi. Defter bedeli de aynı şekilde zamlanarak 2026 itibarıyla 1.424 TL olarak uygulanacak.

1,2,3 VE 3+ YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026’da geçerli olacak zamlı pasaport harç ücretleri netleşti. 6 aylık pasaportlarda toplam maliyet 4 bin TL seviyesini aşarken en çok tercih edilen 10 yıllık pasaportlarda toplam tutar 15 bin TL’nin üzerine çıktı. Yeni yılda pasaport çıkarmayı düşünen vatandaşların bu fiyatları göz önünde bulundurması gerekiyor.

İşte 2026 için güncel pasaport harç ve defter bedelleri:

6 aylık pasaport harç ücreti 2.960 TL + defter 1.424 TL = 4.384 TL

1 yıllık pasaport harç ücreti 4.328 TL + defter 1.424 TL = 5.752 TL

2 yıllık pasaport harç ücreti 7.066 TL + defter 1.424 TL = 8.490 TL

3 yıllık pasaport harç ücreti 10.392 TL + defter 1.424 TL = 11.816 TL

3+ yıllık pasaport harç ücreti 14.147 TL + defter 1.424 TL = 15.571 TL

