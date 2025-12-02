Kaydet

İstanbul Silivri Yeni Mahallesi KİPTAŞ 2 sitesinde dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların polisin müdahalesine direnmesi üzerine, ekipler kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Yaşanan hareketlilik ve polisin müdahalesi çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

