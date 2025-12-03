Aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek kira artış oranını merak ediyor. TÜİK’in açıklayacağı kasım enflasyon verileri Aralık 2025 kira zammını belirledi. İşte 2025 Aralık ayı kira artış oranı ve zam hesaplama tablosu!

2025 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Hem konut hem de işyeri kiralarında uygulanacak zam oranı, TÜİK’in bugün açıklayacağı kasım ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Kira zammı hesaplamalarında esas alınan TÜFE 12 aylık ortalama verisinin güncellenmesiyle birlikte Aralık 2025 için uygulanacak oran da belli olacak.

2025 ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da duyurdu. Bu veriyle birlikte Aralık 2025 kira artış oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre netleşti. 2025 Aralık kira artış oranı yüzde 35.91 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 37,15 olarak belirlenmişti. Bu oran, kasım ayı boyunca konut ve işyeri kiralarında üst sınır olarak uygulandı. Aralık ayında açıklanacak yeni TÜFE ortalamasıyla birlikte zam oranının yılın son aylarında bir miktar daha değişebileceği öngörülüyor.

2025 Aralık kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama tablosu

KİRA ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Kira zammı, mevcut kira bedeline TÜFE 12 aylık ortalama oranının eklenmesiyle hesaplanıyor.

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Aralık 2025 zam oranı: yüzde 35,91

Hesaplama adımları:

Zam tutarı: 15.000 TL x 0,3591 = 5.386,5 TL

Yeni kira: 15.000 TL + 5.386,5 TL = 20.386,5 TL

