Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Atina’nın yeni savunma doktrinini Türkiye yüzünden değiştirdiklerini açıkça itiraf etti. Houpis, ülkesinin Ankara karşısında “en olumsuz senaryoya hazırlanmak zorunda kaldığını” söyledi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, Yunanistan merkezli Star'a’ye verdiği röportajda Türkiye’yi tehdit etti.

Atina’nın yeni caydırıcılık doktrininin mimarı olan Houpis, ülkesinin Türkiye karşısında “en olumsuz senaryoya” hazırlandıklarını itiraf etti.

"TÜRKİYE İLE BARIŞ İSTERİZ AMA..."

General Houpis röportajda Türkiye’yi açıkça adres gösterirken şu cümleleri kurdu:

"Yunanistan, Türkiye ile mutlaka barış istiyor, ancak ülkemiz hazır olmalı."

Ardından sert bir ifadeyle Atina’nın korkularını netleştirdi:

"Gerektiği anda ise bizim için sonuç, zaferden başka bir şey olamaz."

Houpis bu yaklaşımı şöyle gerekçelendirdi:

"Bu nedenle en olumsuz gelişme için hazırlanıyoruz; ve bunu güçlü olmadan yapamayız."

Yunan yönetiminin Türkiye karşısındaki askeri kapasitesine güvenmediği ve kriz çıkması halinde hızlı bir kayıp yaşanabileceği endişesi artık opsiyonel bir inanç değil, artık tartışmasız bir gerçek.

"DERS ALDIK" İTİRAFI

Houpis, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalardan ders aldıklarını söyleyip dronlar, anti-dron sistemleri ve karar verme hızının savaşlarda belirleyici hale geldiğini anlattı. Ardından yeniden Türkiye’ye döndü:

"Kritik anın geldiğinde, sonuç net olmalıdır. Caydırıcılık, hazırlık, yetenek ve sağlam bir savunma düzenine dayanır."

ATİNA'DAN LOZAN'I AYAKLAR ALTINA ALAN HAMLE

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Lozan Anlaşmasını çiğneyerek Ege Adaları'nın silahlandırılacağına yönelik açıklaması tepkilere yol açtı.

“Bizim için en büyük tehdit Türkiye, Egeyi donanmanın korumasının hiçbir anlamı yok. 1 milyarlık gemiyi birkaç İHA ile imha edebilirsiniz" sözleri tepkilere yol açmıştı.

“Küresel Bir Bakış Açısıyla Yunanistan” başlıklı forumda konuşma yapan Dendias, yüzlerce Ege adasının seyyar füzelerle korunacağını, Ege’de denizi karadan kapatacağını belirterek, "Alan kapatma stratejisi izleyeceğiz. Ege'yi artık karadan kapatacağız. Deniz, yüzlerce, hatta binlerce adaya dağıtılmış ve hareketli füze bataryaları tarafından korunacak. Donanma ise Ege'nin dar sularına hapsolmak yerine Doğu Akdeniz'de serbestçe operasyon yapabilecek. Ege'yi füzeler ile karadan kilitleyeceğiz" şeklinde yeni savunma projelerini duyurmuştu.

