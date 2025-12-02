Türkiye’nin yükselen gücü sebebiyle büyük korku yaşayan Atina, İsrail ile bir olup adaları füze ile doldurmayı planlıyor. Uzmanlara göre Yunanistan, tuzağa düştü.

Yunanistan’ın Ege’de tansiyonu yükselten açıklama ve faaliyetleri hız kazandı. Türkiye’nin yükselen gücü karşısında korku duyan Atina yönetimi, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak adaları silahlandırıyor. Yunanistan, İsrail gibi ülkelerle iş birliğine giderek karşı hamleler yapıyor.

Emekli Deniz Albayı Prof. Dr. Celalettin Yavuz’a göre, Türkiye’nin gelişen savunma sanayisi Atina’ya doktrin değiştirtti. Yavuz “Aşil’in Kalkanı ismini verdikleri çelik kubbe sistemi inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin savunma sanayiinde yakaladığı ivmeyi kendi varlığına tehdit olarak gördüler ve tuzağa düştüler” dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın “Ege’yi füzelerle kapatacağız” şeklindeki tehdidini değerlendiren Prof. Dr. Celalettin Yavuz, şunları söyledi:

FIRSATÇILIK YAPIYORLAR

“Yunanistan Batı’nın Ukrayna tavrı ve benzeri reflekslerini gördü ve kendisiyle ilgili de bazı endişeler yaşıyor. Bu sebeple de tartışmalı bölgelere İsrail füzeleri ve drone’ları ile dibimize bir güvenlik ağı inşa etmeye çalışıyor. Elbette bu durumu Türkiye-Yunanistan ilişkileri kadar Türkiye-İsrail ilişkileri açısında da değerlendirmek gerekir. İsrail bizim için Yunanistan’dan daha riskli bir ülke hâline geldi. Atina yönetimi de bu krizi fırsata dönüştürecek adımlar atıyor. Sınırlarımıza müzahir yüzlerce kayalık ve adaya beş ayrı tip füze sistemi konuşlandıracaklar. Ayrıca bu füzeleri yine İsrail ürünü insansız hava araçları ile de destekleyecekler.

Dendias’ın ilan ettiği planın tatbiki durumunda Ege’de sadece deniz hattı değil hava koridoru da Türkiye’ye kapatılmış olacak. Elbette Türkiye bölgenin füze adasına dönüşmesine sessiz kalamaz. Yunanistan yöneticileri savunma sanayi alanında kat ettiği mesafeden dolayı Türkiye’yi en büyük tehdit olarak görüyor. Bu korku onları savunma doktrinini kökten değiştirmeye kadar götürdü. Kendi varlıklarına dönük yegâne tehdit olarak görmeleri ve çözüm ortaklığında İsrail seçimleri doğru değil. Bu paranoya onların kadim ‘Thukydides tuzağı’na düşmelerine sebep oldu.

Bu teoreme göre Türkiye’nin yükselen güç olması Yunanistan açısından egemenlik tehdidi ve savaş sebebi olarak algılanıyor. Ancak şunu bilmeleri gerekiyor ki tek başına kaldığında herhangi bir zafer kazanması ya da direnebilmeleri imkânsız. Lozan’a göre adalara silah yığmaya hakları yok. Yunanistan’ın hava sahası iddiası dünyada eşi olmayan bir uygulama. Yunanistan 1931’de kraliyet kararnamesi ile 10 mile çıkardığı durumu dayatıyor. Türkiye bu tek yanlı kararı hiçbir zaman tanımadı. Yunanistan’ın hakları Ege’de 6 mille sınırlı. İşte fır hattı ve hava sahası başlığı bu açıdan hayati önem taşıyor. Kriz çıkarsa buradan çıkar ve asıl fırtına bu sebeple kopar. Türkiye, Ege’deki bu tahrik mahiyetindeki faaliyetlere cevap nitelikli adımlar atıyor. Bunlardan birisi Çanakkale’de Amfibi kolordusunun kurulması. O hatta kara, deniz ve hava yatırımları yapılması.”

Editör:YILMAZ BİLGEN

