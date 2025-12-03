Mersin’de ‘Polisim’ diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilerin sakladıkları paralar derin dondurucuda bulundu. Dolandırıcıların kandırdıkları kişinin dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığı öğrenildi. Derin dondurucudan ise 85 bin euro ( 4 milyon 200 bin 836 TL) çıktı.

Bir vatandaşın kendisinin 1 ay boyunca ‘Polis’ olduğunu söyleyen şüpheliler tarafından kandırıldığı yönündeki ihbarı emniyeti harekete geçirdi.

Vatandaşı 'Polisim' diyerek dolandırdı

KANDIRIP DAİRESİNİ SATTILAR

Yapılan ihbar sonrasında inceleme yapan ekipler, dolandırıcıların adının sözde bir suça karıştığını söyleyerek yönlendirmeleri sonucu mağdurun dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığını, parayı da dövize çevirip 85 bin euro olarak zanlılara teslim ettiğini ortaya çıkardı.

Dolandırıcının sakladığı paralar derin dondurucudan çıktı

KAMERALARA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, kandırılan vatandaşın parayı teslim ettiği bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda izlerine ulaşılan şüpheliler O.T. ve S.P. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

PARALAR DONDURUCUDAN ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kandırdıkları vatandaştan aldıkları paralar derin dondurucuda bulundu. Dondurucudan poşete sarılı halde 85 bin euro (4.208.336,40 Türk Lirası) çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler O.T. ve S.P. ise tutuklandı.

