Dolandırıcıların sakladığı 4 milyondan fazla para derin dondurucudan çıktı
Mersin’de ‘Polisim’ diyerek vatandaşları dolandıran şüphelilerin sakladıkları paralar derin dondurucuda bulundu. Dolandırıcıların kandırdıkları kişinin dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığı öğrenildi. Derin dondurucudan ise 85 bin euro ( 4 milyon 200 bin 836 TL) çıktı.
Bir vatandaşın kendisinin 1 ay boyunca ‘Polis’ olduğunu söyleyen şüpheliler tarafından kandırıldığı yönündeki ihbarı emniyeti harekete geçirdi.
KANDIRIP DAİRESİNİ SATTILAR
Yapılan ihbar sonrasında inceleme yapan ekipler, dolandırıcıların adının sözde bir suça karıştığını söyleyerek yönlendirmeleri sonucu mağdurun dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığını, parayı da dövize çevirip 85 bin euro olarak zanlılara teslim ettiğini ortaya çıkardı.
KAMERALARA YAKALANDILAR
Polis ekipleri, kandırılan vatandaşın parayı teslim ettiği bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda izlerine ulaşılan şüpheliler O.T. ve S.P. yakalandı.
PARALAR DONDURUCUDAN ÇIKTI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kandırdıkları vatandaştan aldıkları paralar derin dondurucuda bulundu. Dondurucudan poşete sarılı halde 85 bin euro (4.208.336,40 Türk Lirası) çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler O.T. ve S.P. ise tutuklandı.