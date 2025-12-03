Göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi! Kişi başı istedikleri ücret ortaya çıktı
Adana'da göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi, 4 kişi yakalanıp tutuklandı. Şebekenin, ülkemize yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen yabancı uyruklulardan kişi başı 4 bin dolar (yaklaşık 170 bin TL) aldığı öğrenildi.
- Adana merkezli 6 aylık soruşturma sonucu 4 kişilik göçmen kaçakçılığı şebekesi tespit edildi.
- Şebekenin kişi başı 4 bin dolar karşılığında kaçak göçmenleri ülkeye soktuğu belirlendi.
- Adana, Şanlıurfa ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlarda yakalanan 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
- Suçlamaları kabul eden 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak göçmen soktuğu tespit edilen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.
KİŞİ BAŞI 4 BİN DOLAR ALIYORLARMIŞ
Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda örgütün elebaşı M.E. (32) ile birlikte S.U. (30), H.A. (36) ve İ.G.'nin (39) kimlikleri deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen göçmenlerin şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği belirlendi. Elebaşı M.E.'nin göçmenleri ayarladığı, H.A.'nın sınır hattında karşıladığı, S.U.'nun kentte bir depoda konaklamalarını sağladığı, İ.G.'nin ise şehirler arası taşıma işini yaptığı tespit edildi.
35 GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
Elde edilen bilgiler üzerine Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte depoda ve taşıma minibüslerinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.