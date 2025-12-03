2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) sebebiyle en geç 8 Aralık Pazartesi gününe kadar ülkelerine dönmesi gereken futbolcular için FIFA kararıyla süre 15 Aralık Pazartesi gününe kadar ertelendi. Böylece Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, takımının ligde Antalyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maçlarda forma giyebilecek.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), 2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılacak oyuncuların milli takımlarına katılım sürelerini bir hafta erteleyerek kulüplere rahatlama sağladı. Söz konusu karar, turnuvada yer alan futbolcuların devam eden lig mücadelelerinde takımlarını yalnız bırakmaması ve yoğun fikstürden minimum etkilenmesi amacıyla alındı.

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre; esnekliğin yalnızca Premier Lig’e değil, tüm Avrupa liglerine tanınması beklenirken, kararla birlikte Galatasaray da yıldız oyuncusu Victor Osimhen’i Süper Lig'de Antalyaspor ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco karşılaşmalarında oynatabilecek.

Victor Osimhen, Antalyaspor ve Monaco maçlaronda oynayabilecek

GALATASARAY, OSIMHEN'SİZ GÜLMÜYOR

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon Osimhen'in olmadığı iki karşılaşmada da mağlup oldu. İlk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, son olarak US Gilloise karşısında 1-0'lık skorla üzüntü yaşadı. Galatasaray'da ayrıca Mario Lemina, Wilfried Singo ve Ismael Jakobs gibi isimlerde kritik maçlarda forma giyebilecek. Afrika Kupası'na gidecek olan futbolcular, turnuvada finale kadar gitmeleri halinde Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarını kaçıracak.

3 TAKIM DAHA YARARLANACAK

FIFA'nın aldığı karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'de 3 takım daha oyuncularını önümüzdeki hafta Afrika Uluslar Kupası'na göndermeden kullanabilecekler. Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Göztepe ve Beşiktaş karşılamalarında; Beşiktaş'ta ise orta sahadaki tecrübeli oyuncu Wilfred Ndidi, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında forma giyebilecek.

Paul Onuachu, Göztepe ve Beşiktaş maçlarında oynayabilecek

Ayrıca Gençlerbirliği de kiralık olarak forma giyen oyuncusu Tom Dele-Bashiru'yu bu hak sayesinde Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa maçlarında oynatabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası