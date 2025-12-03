Fenerbahçe, Tedesco ile derbileri kaybetmedi, geriye düştüğü maçlardan 8 puan çıkardı, son 15 dakikada 8 gol buldu. G.Saray Kadıköy’de ‘kazandım’ derken, F.Bahçe 90+5’te bulduğu golle ne kadar inatçı bir takım olduğunu gösterdi. Tedesco “Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleye devam” dedi.

Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı Galatasaray derbisini kazansaydı bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna kurulacaktı. Sarı lacivertliler, uzun süre 1-0 geride götürdüğü maçta 90+5’te Jhon Duran’la golü bulup 1 puanı kurtardı. Bu son saniye golü Fenerbahçe için ‘altın’ değerinde oldu. Kanarya 1-1’lik sonuçla hem namağlup ünvanını korudu, hem liderle arasındaki puan farkının açılmasını önledi hem de ne kadar inatçı bir takım olduğunu bir kere daha gösterdi. Domenico Tedesco ile pes etmeyen bir takım hüviyetine bürünen sarı lacivertliler İtalyan hoca ile derbi kaybetmedi.

GERİ DÖNÜŞLERİN USTASI

Tedesco ilk maçında Trabzonspor’u mağlup ederken, Beşiktaş’ı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi, Galatasaray ile de 1-1 berabere kalarak dev maçlardan 7 puan çıkardı. Bu sezon Fenerbahçe’nin geriye düştüğü maçlardaki geri dönüşleri de dikkati çekiyor. Kanarya, Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisini de uzatma dakikalarında attığı golle kazandı. Sarı lacivertliler bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından 8 gol katkısı aldı. Son 15 dakikalarda atılan gol sayısı de yine 8’i buldu. Fenerbahçeli oyuncular, soyunma odasında 1 puanı ‘zafer’ edasıyla kutlarken Domenico Tedesco “Asla pes etmeyeceğiz. Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

KRİTİK GOLLERİN ADAMI JHON DURAN!

Fenerbahçe’yi derbide âdeta ipten alan Jhon Duran, bu sezon ilk on birde fazla forma şansı bulamasa da kulübeden gelip yaptıklarıyla ilginç bir hikâye yazıyor. Kolombiyalı oyuncu bu sezon lig ve Avrupa maçlarında toplamda 3 gol, 2 asistle kritik dokunuşlar yaptı. Duran, derbide 63’te oyuna girmiş olmasına rağmen iki takım oyuncuları içinde ceza sahasında en çok topla buluşan (6) isim oldu. Toplam 13 defa topla buluşan Duran, 1 gol, biri isabetli iki şut atarken üç hava topu mücadelesinin birini kazandı.

Jhon Duran

DURAN’IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Feyenoord maçında turu getiren golü attı.

Kocaeli maçında takımını öne geçiren golün asistini yaptı.

Beşiktaş maçında galibiyet golünü attı.

Rizespor maçında takımını öne geçiren golün asistini yaptı.

Galatasaray derbisinde beraberlik golünü attı.

TEDESCO SAHİP ÇIKTI

Derbide oyundan çıkarken ıslıklanan Youssef En-Nesyri’yi maçtan sonra soyunma odasında ilk teselli eden isim teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Faslı oyuncuya moral veren İtalyan teknik adam “Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası