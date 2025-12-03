Artan organik üretimi teşvik eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025’te 100,9 milyon liralık destek sağladı; 2026’da örgütlü organik çiftçilere ilave destek verilecek.

Türkiye’de organik tarım üretimi son 22 yılda 4,2 kat artarak 1,3 milyon tonu aşarken, iyi tarım uygulamalarıyla yapılan üretim miktarı da 17 yılda yaklaşık 109 kat yükselerek 6,1 milyon tona ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, organik tarımın artırılması için çalışmalar sürerken bu alanda üretimin yükseltilmesi, pazarlama kabiliyetinin geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla, organik üretim yapan çiftçiler 2005’ten bu yana destekleniyor.

İLAVE DESTEK VERİLECEK

Bu kapsamda 2025 yılında 3,1 milyon lirası organik arıcılık desteklemesi olmak üzere 100,9 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Söz konusu desteklerin yanı sıra 2026 üretim yılı için organik tarım faaliyeti yapan birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi çiftçilere ilave destek verilecek.

