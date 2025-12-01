TARSİM, nisan ayında yaşanan zirai don için üreticilere 23 milyar liralık hasar ödemesi yaptı. Kayıpların karşılanmasında sigorta sisteminin önemi de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), nisan ayında meydana gelen zirai don kapsamında dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yaptı. Bu yıl bitkisel üretimde zirai don, kuraklık ve doludan dolayı üreticiler son yılların en büyük hasarlarına maruz kaldı. Bu süreçte, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 607 bin ihbar alındı.

HASAR ÖDEME TUTARI 33 MİLYARI BULDU

Söz konusu don afeti özelinde hasar dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Tüm tarım sigortası branşlarında gerçekleştirilen hasar ödeme tutarı ise 33 milyar liraya ulaştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın daha da artması bekleniyor.

Tarım sigortalarının sağladığı imkânlardan yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olması gerekiyor.

Başvurular eylül ayında başladı. Bu kayıt, devletin teşvik ve hasar ödemesi gibi imkânlarından faydalanmayı sağlıyor.

25 sigorta şirketinin acenteleri aracılığıyla poliçe düzenlenmesi gerekiyor. Sigorta yaptırmak isteyenler, üreticilere indirim ve ödeme kolaylıkları sunarken, devlet de yüzde 50-70 arasında prim desteği sağlıyor.

www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşılabilecek sigorta kapsamında üretimin her alanında hizmet sunuluyor. Bu branşlar arasında, bitkisel ürün, sera, köy bazlı verim, büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri, ipek böceği ve gelir koruma sigortaları yer alıyor.

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında kasım ayı itibarıyla tüm branşlarda 3 milyon poliçe üretilerek, 1,4 trilyon liralık tarımsal varlık teminat altına alındı. Sistemle 26,7 milyon baş hayvan ve 35,6 milyon dekar alan sigortalandı.

Editör:SEVDA KILIÇ

